Непобедимые везде. Рома — Байер 0:2. Видео голов и обзор матча

"Байер", который в этом сезоне не проиграл ни единого матча, комфортно переиграл "Рому" в первом полуфинале Лиги Европы. 2:0 на табло, 19:8 по ударам, 4:2 по ударам в створ ворот — все логично.

Интересно, что команда Хаби Алонсо уже стала чемпионом, и впереди у нее финал Кубка Германии. Получается, если так пойдет дальше, "Фармацевты" оформят дебютный в своей истории требл.

1/2 финала Лиги Европы, первый матч. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Байер" - 0:2

Голы: Виртц, 28, Андрих, 73