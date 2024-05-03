Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча
Мендилибар опять нацелен на евротрофей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Baylis - AMA
"Олимпиакос" сенсационно победил на поле "Астон Виллы" в первом полуфинале Лиги конференций. Результат сделал марокканец Айюб Эль-Кааби — у него хет-трик.
Интересно, что ранее греки еще никогда не выигрывали еврокубок, а вот их тренер Хосе Луис Мендилибар год назад торжествовал в Лиге Европы с "Севильей". Похоже, он всерьез настроен повторить тот успех.
1/2 финала Лиги конференций, первый матч. Бирмингем. "Вилла Парк"
"Астон Вилла" - "Олимпиакос" - 2:4
Голы: Уоткинс, 45+1, Диаби, 52 — Эль-Кааби, 16, 29, 56 (с пенальти), Эссе, 67
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