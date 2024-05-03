Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча

"Олимпиакос" сенсационно победил на поле "Астон Виллы" в первом полуфинале Лиги конференций. Результат сделал марокканец Айюб Эль-Кааби — у него хет-трик.

Интересно, что ранее греки еще никогда не выигрывали еврокубок, а вот их тренер Хосе Луис Мендилибар год назад торжествовал в Лиге Европы с "Севильей". Похоже, он всерьез настроен повторить тот успех.

1/2 финала Лиги конференций, первый матч. Бирмингем. "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Олимпиакос" - 2:4

Голы: Уоткинс, 45+1, Диаби, 52 — Эль-Кааби, 16, 29, 56 (с пенальти), Эссе, 67