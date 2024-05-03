  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Мендилибар опять нацелен на евротрофей

Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Baylis - AMA

UA-Футбол
Новина українською

"Олимпиакос" сенсационно победил на поле "Астон Виллы" в первом полуфинале Лиги конференций. Результат сделал марокканец Айюб Эль-Кааби — у него хет-трик.

Интересно, что ранее греки еще никогда не выигрывали еврокубок, а вот их тренер Хосе Луис Мендилибар год назад торжествовал в Лиге Европы с "Севильей". Похоже, он всерьез настроен повторить тот успех.

1/2 финала Лиги конференций, первый матч. Бирмингем. "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Олимпиакос" - 2:4

Голы: Уоткинс, 45+1, Диаби, 52 — Эль-Кааби, 16, 29, 56 (с пенальти), Эссе, 67

По теме
yellow-arrow
Непобедимые везде. Рома — Байер 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Когда штанга — двенадцатый игрок. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Бавария - Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов
Астон Вилла (Бирмингем) Олимпиакос (Пирей)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости