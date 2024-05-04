  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Сухое возвращение Куртуа. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Сухое возвращение Куртуа. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Гранд вторым составом одолел аутсайдера

Сухое возвращение Куртуа. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu

Новина українською

"Реал" готовится к полуфиналу ЛЧ против "Баварии", поэтому на "Кадис" вышел преимущественно резерв и вернувшийся после травмы Куртуа.

Помешало ли это победить? Конечно, нет. Тибо сделал один отменный сэйв, а в нападении солировал Браим Диас — у него гол и ассист. Если позже вечером "Барса" не обыграет "Жирону", то Мадрид — официально чемпион-2024.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Кадис" - 3:0

Голы: Браим Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

По теме
yellow-arrow
Швабы хотят серебра? Штутгарт – Бавария 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал - Борнмут 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча
Реал (Мадрид) Кадис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости