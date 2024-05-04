Сухое возвращение Куртуа. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Видео голов и обзор матча
Гранд вторым составом одолел аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu
"Реал" готовится к полуфиналу ЛЧ против "Баварии", поэтому на "Кадис" вышел преимущественно резерв и вернувшийся после травмы Куртуа.
Помешало ли это победить? Конечно, нет. Тибо сделал один отменный сэйв, а в нападении солировал Браим Диас — у него гол и ассист. Если позже вечером "Барса" не обыграет "Жирону", то Мадрид — официально чемпион-2024.
34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Кадис" - 3:0
Голы: Браим Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- 1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн