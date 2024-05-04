Сухое возвращение Куртуа. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" готовится к полуфиналу ЛЧ против "Баварии", поэтому на "Кадис" вышел преимущественно резерв и вернувшийся после травмы Куртуа.

Помешало ли это победить? Конечно, нет. Тибо сделал один отменный сэйв, а в нападении солировал Браим Диас — у него гол и ассист. Если позже вечером "Барса" не обыграет "Жирону", то Мадрид — официально чемпион-2024.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Кадис" - 3:0

Голы: Браим Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3