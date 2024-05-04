Порту - гений, Довбик тоже забил. Жирона - Барселона 4:2. Видео гола и обзор матча

"Жирона" уже второй раз в сезоне победила "Барсу" со счетом 4:2. Матч плохо складывался для команды Мичела, но в нужный момент помог Серхи Роберто пасом на Довбика — и с этого начался камбэк.

Кристиан Порту — герой вечера, у него 2+1 после выхода на замену. Ну, и еще эта победа вывела "Жирону" в Лигу чемпионов — ее первую в истории клуба. Браво!

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34-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Барселона" - 4:2

Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьеррес, 67 — Кристенсен, 3, Левандовский, 45+1 (с пенальти)