  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Порту - гений, Довбик тоже забил. Жирона - Барселона 4:2. Видео гола и обзор матча
В тренде

Порту - гений, Довбик тоже забил. Жирона - Барселона 4:2. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

И снова в дерби жиронцы сильнее

Порту - гений, Довбик тоже забил. Жирона - Барселона 4:2. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" уже второй раз в сезоне победила "Барсу" со счетом 4:2. Матч плохо складывался для команды Мичела, но в нужный момент помог Серхи Роберто пасом на Довбика — и с этого начался камбэк.

Кристиан Порту — герой вечера, у него 2+1 после выхода на замену. Ну, и еще эта победа вывела "Жирону" в Лигу чемпионов — ее первую в истории клуба. Браво!

34-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Барселона" - 4:2

Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьеррес, 67 — Кристенсен, 3, Левандовский, 45+1 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Боруссия Д - Аугсбург 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Довбик отдал шестой ассист в Ла Лиге
yellow-arrow
Швабы хотят серебра? Штутгарт – Бавария 3:1. Обзор матча и видео голов
Барселона Ла Лига Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:31
Крістенсен забив з Реалом = Барса програла. Крістенсен забив сьогодні = Барса програла. От така доля
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:31
Крістенсен забив з Реалом = Барса програла. Крістенсен забив сьогодні = Барса програла. От така доля
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:29
Зараза. знов відео в статті не було, довелося кілька разів оновити сторінку, щоб воно з"явилось.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости