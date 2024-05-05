Без давления получилось шоу. Милан — Дженоа 3:3. Видео голов и обзор матча
"Россонери" не на ходу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: sportinfoto/DeFodi Images
"Милан" ранее гарантировал себе место в ЛЧ, а "Дженоа" - невылет. Вдобавок "Россонери" на дне формы и не побеждают 6 матчей подряд. Ясно, в таких условиях матч получился непредсказуемым.
Все тут было — автогол, пенальти, куча моментов, неиспользованный шанс Тео на последних минутах. Жаль только Руслан Малиновский снова не сыграл — у него травма.
35-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Дженоа" - 3:3
Голы: Флоренци, 45, Габбия, 72, Жиру, 75 — Ретеги, 5 (с пенальти), Экубан, 48, Тиав, 87 (автогол)
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