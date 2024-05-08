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Дортмунд в финале ЛЧ! ПСЖ — Боруссия Д 0:1. Видео гола и обзор матча

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Дортмунд в финале ЛЧ! ПСЖ — Боруссия Д 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия Дортмунд", несмотря на прогнозы, не только удержала преимущество над "ПСЖ" после домашних 1:0, но и укрепила его на чужом поле.

Да, не обошлось без фарта — во втором тайме Париж обстукал все штанги. Тем не менее, везет сильнейшим, и это значит, что "Боруссия" впервые с 2013 года сыграет в финале Лиги чемпионов.

1/2 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Боруссия Д" - 0:1

Гол: Хуммельс, 50

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