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На характере и со скандалом — в финал ЛЧ. Реал — Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Это было незабываемо!

На характере и со скандалом — в финал ЛЧ. Реал — Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Бавария" после 2:2 в Мюнхене выдали настоящий триллер на "Сантьяго Бернабеу", где нашлось место всему — сэйвам, шедевру, камбэку и судейскому скандалу.

За минуту до финального свистка мюнхенцы забили гол, но польская бригада арбитров свистнула очень спорный офсайд еще до удара. Неправильно это. А вот финты Винисиуса, старание Рюдигера, выход Хоселу наоборот понравились со знаком плюс.

1/2 финала ЛЧ, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бавария" - 2:1

Голы: Хоселу, 88, 90+1 — Дэвис, 68

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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