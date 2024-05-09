На характере и со скандалом — в финал ЛЧ. Реал — Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
Это было незабываемо!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Реал" и "Бавария" после 2:2 в Мюнхене выдали настоящий триллер на "Сантьяго Бернабеу", где нашлось место всему — сэйвам, шедевру, камбэку и судейскому скандалу.
За минуту до финального свистка мюнхенцы забили гол, но польская бригада арбитров свистнула очень спорный офсайд еще до удара. Неправильно это. А вот финты Винисиуса, старание Рюдигера, выход Хоселу наоборот понравились со знаком плюс.
1/2 финала ЛЧ, ответный матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Бавария" - 2:1
Голы: Хоселу, 88, 90+1 — Дэвис, 68
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