И кто тут топ-лига? Олимпиакос — Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча

"Олимпиакос" после гостевых 4:2 обыграл "Астон Виллу" и на своем поле. Героем стал центральный нападающий из Марокко Айюб Эль-Кааби.

Для "Оли" будущий финал Лиги конференций станет первым еврофиналом в истории клуба. Соперником греков, напомним, будет "Фиорентина".

1/2 финала Лиги конференций, ответный матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Астон Вилла" - 2:0

Голы: Эль-Кааби, 10, 78