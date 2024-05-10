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И кто тут топ-лига? Олимпиакос — Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Первый еврофинал для греков

И кто тут топ-лига? Олимпиакос — Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Milos Bicanski

UA-Футбол
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"Олимпиакос" после гостевых 4:2 обыграл "Астон Виллу" и на своем поле. Героем стал центральный нападающий из Марокко Айюб Эль-Кааби.

Для "Оли" будущий финал Лиги конференций станет первым еврофиналом в истории клуба. Соперником греков, напомним, будет "Фиорентина".

1/2 финала Лиги конференций, ответный матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Астон Вилла" - 2:0

Голы: Эль-Кааби, 10, 78

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