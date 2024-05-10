И кто тут топ-лига? Олимпиакос — Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча
Первый еврофинал для греков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Milos Bicanski
"Олимпиакос" после гостевых 4:2 обыграл "Астон Виллу" и на своем поле. Героем стал центральный нападающий из Марокко Айюб Эль-Кааби.
Для "Оли" будущий финал Лиги конференций станет первым еврофиналом в истории клуба. Соперником греков, напомним, будет "Фиорентина".
1/2 финала Лиги конференций, ответный матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" - "Астон Вилла" - 2:0
Голы: Эль-Кааби, 10, 78
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