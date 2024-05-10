Чудо, ценой в финал. Байер — Рома 2:2. Видео голов и обзор матча

"Байер" продолжил свою сенсационную серию без поражений, которая тянется с начала сезона. И знаете что? Уже третий раз за последний месяц команда Хаби Алонсо отыгралась после 95-й минуты!

Этот камбэк гарантировал "Байеру" место в финале Лиги Европы, где его соперником будет "Аталанта". Кроме того, команда сохраняет шансы на дебютный в истории требл.

1/2 финала Лиги Европы, ответный матч. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Рома" - 2:2

Голы: Манчини, 82 (автогол), Станишич, 90+7 — Паредес, 43, 66 (оба — с пенальти)