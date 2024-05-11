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Упустили победу на 99-й минуте. Алавес — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Наверное, справедливо

Упустили победу на 99-й минуте. Алавес — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" не победила "Алавес", пропустив решающий гол на 9-й компенсированной минуте.

Наши Виктор Цыганков и Артем Довбик выполнили по голевой передаче, но в целом результат справедлив. Хозяева имели больше опасных моментов в первом тайме, гости — во втором. Вратари Гассанига и Овоно сыграли здорово.

35-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Жирона" - 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 — Эрик Гарсия, 4, Эррера, 44

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Алавес (Витория-Гастейс) Жирона
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