Шоу чемпионов. Фрозиноне — Интер 0:5. Видео голов и обзор матча

Новый чемпион Италии "Интер" в ничего не значащем для себя матче разнес скромный "Фрозиноне", и это как раз нормально.

Удивило другое - "Интер" забил 5 голов при 5 ударах в створ ворот. В то же время "Фрозиноне" заставил Яна Зоммера сделать целых 8 сэйвов, но ни разу не добился успеха.

36-й тур Серии А. Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Интер" - 0:5

Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 60, Бьюкенен, 77, Мартинес, 80, Тюрам, 84