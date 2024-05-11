  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Шоу чемпионов. Фрозиноне — Интер 0:5. Видео голов и обзор матча
В тренде

Шоу чемпионов. Фрозиноне — Интер 0:5. Видео голов и обзор матча

Видео

"Нерадзурри" в ударе

Шоу чемпионов. Фрозиноне — Интер 0:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency

UA-Футбол
Новина українською

Новый чемпион Италии "Интер" в ничего не значащем для себя матче разнес скромный "Фрозиноне", и это как раз нормально.

Удивило другое - "Интер" забил 5 голов при 5 ударах в створ ворот. В то же время "Фрозиноне" заставил Яна Зоммера сделать целых 8 сэйвов, но ни разу не добился успеха.

36-й тур Серии А. Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Интер" - 0:5

Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 60, Бьюкенен, 77, Мартинес, 80, Тюрам, 84

По теме
yellow-arrow
Упустили победу на 99-й минуте. Алавес — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Чудо, ценой в финал. Байер — Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
И кто тут топ-лига? Олимпиакос — Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча
Интер (Милан) Фрозиноне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости