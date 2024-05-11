Шоу чемпионов. Фрозиноне — Интер 0:5. Видео голов и обзор матча
"Нерадзурри" в ударе
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Новый чемпион Италии "Интер" в ничего не значащем для себя матче разнес скромный "Фрозиноне", и это как раз нормально.
Удивило другое - "Интер" забил 5 голов при 5 ударах в створ ворот. В то же время "Фрозиноне" заставил Яна Зоммера сделать целых 8 сэйвов, но ни разу не добился успеха.
36-й тур Серии А. Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Интер" - 0:5
Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 60, Бьюкенен, 77, Мартинес, 80, Тюрам, 84
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