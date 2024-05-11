По-чемпионски. Гранада — Реал Мадрид 0:4. Видео голов и обзор матча

"Реал" даже без участия игроков основы легко победил на поле "Гранады", которая уже де-юре вылетела в Сегунду.

"Насриды" кое-как сопротивлялись только первые полчаса, а дальше стали жертвой вдохновенной игры Браима Диаса, оформившего 2+1. Ну, и дежурный гол Арды Гюлера тоже отмечаем.

35-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал Мадрид" - 0:4

Голы: Фран Гарсия, 38, Гюлер, 45+1, Браим Диас, 49, 58