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По-чемпионски. Гранада — Реал Мадрид 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Первая победа "Сливочных" в статусе чемпиона-2024

По-чемпионски. Гранада — Реал Мадрид 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" даже без участия игроков основы легко победил на поле "Гранады", которая уже де-юре вылетела в Сегунду.

"Насриды" кое-как сопротивлялись только первые полчаса, а дальше стали жертвой вдохновенной игры Браима Диаса, оформившего 2+1. Ну, и дежурный гол Арды Гюлера тоже отмечаем.

35-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал Мадрид" - 0:4

Голы: Фран Гарсия, 38, Гюлер, 45+1, Браим Диас, 49, 58

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Реал (Мадрид) Гранада
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