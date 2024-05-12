Гарантировали участие в Суперкубке. Милан — Кальяри 5:1. Видео голов и обзор матча
Яркая победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini/AC Milan
"Милан" дома разбил скромный "Кальяри" благодаря вдохновенной игре Кристиана Пулишича и Рафаэла Леау — у первого два гола, у второго — гол и ассист.
Благодаря разгрому "Россонери" набрали 74 очка и стали недосягаемыми для прочих претендентов на 2-е место, кроме "Ювентуса". Поскольку "Юве" параллельно играет в финале Кубка Италии, "Милан", таким образом, обеспечил себе участие в Суперкубке страны, в котором состязаются четыре команды.
На первом местe в лиге, напомним, с колоссальным отрывом идет "Интер".
36-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Кальяри" - 5:1
Голы: Бенассер, 35, Пулишич, 59, 86, Рейндерс, 74, Рафаэл Леау, 83 — Нандес, 63
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