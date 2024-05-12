  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Гарантировали участие в Суперкубке. Милан — Кальяри 5:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Гарантировали участие в Суперкубке. Милан — Кальяри 5:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Яркая победа

Гарантировали участие в Суперкубке. Милан — Кальяри 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini/AC Milan

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" дома разбил скромный "Кальяри" благодаря вдохновенной игре Кристиана Пулишича и Рафаэла Леау — у первого два гола, у второго — гол и ассист.

Благодаря разгрому "Россонери" набрали 74 очка и стали недосягаемыми для прочих претендентов на 2-е место, кроме "Ювентуса". Поскольку "Юве" параллельно играет в финале Кубка Италии, "Милан", таким образом, обеспечил себе участие в Суперкубке страны, в котором состязаются четыре команды.

На первом местe в лиге, напомним, с колоссальным отрывом идет "Интер".

36-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Кальяри" - 5:1

Голы: Бенассер, 35, Пулишич, 59, 86, Рейндерс, 74, Рафаэл Леау, 83 — Нандес, 63

По теме
yellow-arrow
По-чемпионски. Гранада — Реал Мадрид 0:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мудрик забил в ворота Ноттингем Форест. ВИДЕО
yellow-arrow
Футбольный матч глазами рефери. АПЛ опубликовала видео, записанное на судейскую камеру
Милан Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости