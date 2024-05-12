Гарантировали участие в Суперкубке. Милан — Кальяри 5:1. Видео голов и обзор матча

"Милан" дома разбил скромный "Кальяри" благодаря вдохновенной игре Кристиана Пулишича и Рафаэла Леау — у первого два гола, у второго — гол и ассист.

Благодаря разгрому "Россонери" набрали 74 очка и стали недосягаемыми для прочих претендентов на 2-е место, кроме "Ювентуса". Поскольку "Юве" параллельно играет в финале Кубка Италии, "Милан", таким образом, обеспечил себе участие в Суперкубке страны, в котором состязаются четыре команды.

На первом местe в лиге, напомним, с колоссальным отрывом идет "Интер".

36-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Кальяри" - 5:1

Голы: Бенассер, 35, Пулишич, 59, 86, Рейндерс, 74, Рафаэл Леау, 83 — Нандес, 63