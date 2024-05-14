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Вингеры порешали. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Басков подвела реализация

Вингеры порешали. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" всухую одолела "Реал Сосьедад", который по обыкновению не был плох в комбинациях, но "забыл" реализовать хотя бы один созданный шанс.

У каталонцев отмечаем уверенную игру Рафиньи и Ямаля — эти парни все время обостряли, пробивали. Они и сделали счет на табло.

35-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Ямаль, 40, Рафинья, 90+3 (с пенальти)

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