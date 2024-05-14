Вингеры порешали. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Видео голов и обзор матча
Басков подвела реализация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" всухую одолела "Реал Сосьедад", который по обыкновению не был плох в комбинациях, но "забыл" реализовать хотя бы один созданный шанс.
У каталонцев отмечаем уверенную игру Рафиньи и Ямаля — эти парни все время обостряли, пробивали. Они и сделали счет на табло.
35-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:0
Голы: Ямаль, 40, Рафинья, 90+3 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жертва реформы. Третье место Кривбасса не дает гарантий группы, меняется принцип посева - первый взгляд на потенциальных соперников
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- И кто тут топ-лига? Олимпиакос — Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн