Демонстрация силы. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Видео голов и обзор матча
Все идеально для "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu
"Реал" дома разбил "Алавес" в матче, где каждый игрок "Сливочных" выступил на экстраординарном уровне.
Куртуа тащил мертвые мячи, Камавинга выжег средину поля и сделал гол для Винисиуса; сам Вини забил дважды. Но лучше всех — Беллингем, который поучаствовал в 4 голах "Реала" из 5. Блеск.
36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Алавес" - 5:0
Голы: Беллингем, 10, Винисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 81
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