Демонстрация силы. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" дома разбил "Алавес" в матче, где каждый игрок "Сливочных" выступил на экстраординарном уровне.

Куртуа тащил мертвые мячи, Камавинга выжег средину поля и сделал гол для Винисиуса; сам Вини забил дважды. Но лучше всех — Беллингем, который поучаствовал в 4 голах "Реала" из 5. Блеск.

36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Алавес" - 5:0

Голы: Беллингем, 10, Винисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 81