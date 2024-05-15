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Демонстрация силы. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Все идеально для "Сливочных"

Демонстрация силы. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu

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"Реал" дома разбил "Алавес" в матче, где каждый игрок "Сливочных" выступил на экстраординарном уровне.

Куртуа тащил мертвые мячи, Камавинга выжег средину поля и сделал гол для Винисиуса; сам Вини забил дважды. Но лучше всех — Беллингем, который поучаствовал в 4 голах "Реала" из 5. Блеск.

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"Реал Мадрид" - "Алавес" - 5:0

Голы: Беллингем, 10, Винисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 81

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