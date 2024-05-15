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Цыганкову помешала перекладина. Жирона — Вильярреал 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Неожиданное поражение каталонцев

Цыганкову помешала перекладина. Жирона — Вильярреал 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" потерпела лишь второе домашнее поражение в сезоне. "Вильярреал" сыграл на контратаках, и в одной из них Бертран Траоре пробил точно под штангу.

Наши Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в старте, но лишь экс-лидер "Динамо" был заметен на поле и мог забить — увы, его удар из-за пределов штрафной пришелся в перекладину.

36-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Вильярреал" - 0:1

Гол: Траоре, 59

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