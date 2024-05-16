Кубок Италии едет в Турин. Аталанта — Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча
Первый из двух финалов бергамаски проиграли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
"Ювентус" минимально, но справедливо одолел "Аталанту" в финале Кубка Италии. Бергамаски так не нашли ключей к плотной обороне туринцев.
Для "Старой синьоры" это первый трофей с 2021 года. Ну, а у "Аталанты" впереди еще один финал — Лиги Европы с "Байером". Там и увидим, выучила ли команда Гасперини сегодняшние уроки.
Финал Кубка Италии. Рим. "Стадио Олимпико"
"Аталанта" - "Ювентус" - 0:1
Гол: Влахович, 4
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