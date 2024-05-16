Бенефис Гризманна. Хетафе — Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" вышли в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетико" гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов, разбив "Хетафе" на его же поле. У синих был всего один реально голевой момент.
Ну, а у "Матрасников" вспомнил о своих лидерских качествах Антуан Гризманн — 33-летний француз забил сразу три гола, вволю поиздевавшись над вратарем Давидом Сорией. Особенно третий гол — ну чистое пижонство.
36-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Атлетико" - 0:3
Голы: Гризманн, 27, 42, 51
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