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Бенефис Гризманна. Хетафе — Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча

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"Матрасники" вышли в Лигу чемпионов

Бенефис Гризманна. Хетафе — Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
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"Атлетико" гарантировал себе место в следующей Лиге чемпионов, разбив "Хетафе" на его же поле. У синих был всего один реально голевой момент.

Ну, а у "Матрасников" вспомнил о своих лидерских качествах Антуан Гризманн — 33-летний француз забил сразу три гола, вволю поиздевавшись над вратарем Давидом Сорией. Особенно третий гол — ну чистое пижонство.

36-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Атлетико" - 0:3

Голы: Гризманн, 27, 42, 51

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Атлетико (Мадрид) Хетафе
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