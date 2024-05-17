Лучшая игра Фермина. Альмерия — Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" не показала свой лучший футбол, но ее соперником была 20-я команда Ла Лиги, поэтому результат очень предсказуем.

Героем встречи стал Фермин Лопес — у 21-летнего хавбека дебютный дубль в Ла Лиге. Ну, и катастрофичную реализацию от хозяев тоже отмечаем — Лосано и Баптистао, кажется, превзошли сами себя.

36-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Барселона" - 0:2

Голы: Фермин Лопес, 14, 67