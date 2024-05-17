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Лучшая игра Фермина. Альмерия — Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Гранд победил аутсайдера

Лучшая игра Фермина. Альмерия — Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

UA-Футбол
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"Барселона" не показала свой лучший футбол, но ее соперником была 20-я команда Ла Лиги, поэтому результат очень предсказуем.

Героем встречи стал Фермин Лопес — у 21-летнего хавбека дебютный дубль в Ла Лиге. Ну, и катастрофичную реализацию от хозяев тоже отмечаем — Лосано и Баптистао, кажется, превзошли сами себя.

36-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Барселона" - 0:2

Голы: Фермин Лопес, 14, 67

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Барселона Альмерия
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