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Лучший вечер в жизни Серлота. Вильярреал — Реал Мадрид 4:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Норвежец отрывается от Довбика

Лучший вечер в жизни Серлота. Вильярреал — Реал Мадрид 4:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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"Вильярреал" провалил первый тайм, но собрался во втором и спас ничью, отыгравшись после 1:4.

Александр Серлот — настоящий герой; он забил все 4 гола "Желтой субмарины". Это не спасло его команду от невыхода в еврокубки, да, зато норвежец на 2 гола оторвался от Артема Довбика в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

37-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 — Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Васкес, 40

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Реал (Мадрид) Вильярреал
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