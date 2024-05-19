Лучший вечер в жизни Серлота. Вильярреал — Реал Мадрид 4:4. Видео голов и обзор матча

"Вильярреал" провалил первый тайм, но собрался во втором и спас ничью, отыгравшись после 1:4.

Александр Серлот — настоящий герой; он забил все 4 гола "Желтой субмарины". Это не спасло его команду от невыхода в еврокубки, да, зато норвежец на 2 гола оторвался от Артема Довбика в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

37-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 — Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Васкес, 40