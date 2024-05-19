Довбик забил, но лучший — Цыганков. Валенсия — Жирона 1:3. Видео голов и обзор матча

"Жирона" гарантировала себе итоговое третье место в Ла Лиге, победив на поле "Валенсии".

"Лос Чес" почти ничего не показали и довольствовались голом престижа. В то же время лидеры "Жироны" - Артем Довбик и Виктор Цыганков — были на высоте. У первого — гол, у второго — по сути два ассиста, только один из них "замкнул" защитник "Валенсии" Ярек Гасеровский.

37-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Жирона" - 1:3

Голы: Пепелу, 84 (с пенальти) — Савиньо, 32, Довбик, 58, Гасеровский, 67 (автогол)