Довбик забил, но лучший — Цыганков. Валенсия — Жирона 1:3. Видео голов и обзор матча
Удачный матч для украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Жирона" гарантировала себе итоговое третье место в Ла Лиге, победив на поле "Валенсии".
"Лос Чес" почти ничего не показали и довольствовались голом престижа. В то же время лидеры "Жироны" - Артем Довбик и Виктор Цыганков — были на высоте. У первого — гол, у второго — по сути два ассиста, только один из них "замкнул" защитник "Валенсии" Ярек Гасеровский.
37-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Жирона" - 1:3
Голы: Пепелу, 84 (с пенальти) — Савиньо, 32, Довбик, 58, Гасеровский, 67 (автогол)
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