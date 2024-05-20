На разных уровнях. Барселона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
Будничный успех каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барса" дома не имела особых проблем с "Райо". Тот ничего толкового не создал, и угрожал воротам только после ошибок хозяев.
Решающими же в матче стали замены — Феликс, Араухо и, конечно, Педри сделали результат. Каталонцы заканчивают сезон на 2-м месте в Ла Лиге.
37-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Райо Вальекано" - 3:0
Голы: Левандовский, 3, Педри, 72, 75
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