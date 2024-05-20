На разных уровнях. Барселона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча

"Барса" дома не имела особых проблем с "Райо". Тот ничего толкового не создал, и угрожал воротам только после ошибок хозяев.

Решающими же в матче стали замены — Феликс, Араухо и, конечно, Педри сделали результат. Каталонцы заканчивают сезон на 2-м месте в Ла Лиге.

37-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 3:0

Голы: Левандовский, 3, Педри, 72, 75