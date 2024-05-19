Позор Эль Чоло. Атлетико — Осасуна — 1:4. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" в последнем домашнем матче сезона не показал ни класса, ни желания, заслуженно проиграв "Осасуне", которая до этого победила только в 1 матче Ла Лиги из 9.

Движение и желание сделали результат для рохильос. И еще молодой нападающий Рауль Гарсия, который качественно открывался под передачи в чужой штрафной. "Атлетико"? Он смотрел футбол, даже не думая в него играть.

37-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 1:4

Голы: Мората, 55 — Рауль Гарсия, 26, 64, Орос, 52, Торро, 88