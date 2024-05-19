Позор Эль Чоло. Атлетико — Осасуна — 1:4. Видео голов и обзор матча
Может, пора уходить?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Атлетико" в последнем домашнем матче сезона не показал ни класса, ни желания, заслуженно проиграв "Осасуне", которая до этого победила только в 1 матче Ла Лиги из 9.
Движение и желание сделали результат для рохильос. И еще молодой нападающий Рауль Гарсия, который качественно открывался под передачи в чужой штрафной. "Атлетико"? Он смотрел футбол, даже не думая в него играть.
37-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Осасуна" - 1:4
Голы: Мората, 55 — Рауль Гарсия, 26, 64, Орос, 52, Торро, 88
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Арсенал отстал от Сити на два очка, Челси в еврокубках, все новички вылетели. Итоговая турнирная таблица чемпионата Англии
- Как Роналду и Джошуа реагировали на победу Усика. Видео
- Кубок Италии едет в Турин. Аталанта — Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн