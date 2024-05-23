Трофей Лиги Европы едет в Бергамо. Аталанта — Байер 3:0. Видео голов и обзор матча
Адемола Лукман — герой финала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Heathcote
"Аталанта" в финале Лиги Европы сделала, казалось бы, невозможное — нанесла "Байеру" первое поражение в сезоне. Да еще какое!
Адемола Лукман трижды эффектно поразил ворота "Фармацевтов", пока оборона бергамасков, ведомая Копмейнерсом и Эдерсоном, перекусила все попытки немцев хоть что-то создать в ответ. Браво, "Аталанта! Браво, Гасперини!
Финал Лиги Европы. Дублин. "Авива Стэдиум"
"Аталанта" - "Байер" - 3:0
Голы: Лукман, 12, 26, 75
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