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Трофей Лиги Европы едет в Бергамо. Аталанта — Байер 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Адемола Лукман — герой финала

Трофей Лиги Европы едет в Бергамо. Аталанта — Байер 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Heathcote

UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" в финале Лиги Европы сделала, казалось бы, невозможное — нанесла "Байеру" первое поражение в сезоне. Да еще какое!

Адемола Лукман трижды эффектно поразил ворота "Фармацевтов", пока оборона бергамасков, ведомая Копмейнерсом и Эдерсоном, перекусила все попытки немцев хоть что-то создать в ответ. Браво, "Аталанта! Браво, Гасперини!

Финал Лиги Европы. Дублин. "Авива Стэдиум"

"Аталанта" - "Байер" - 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 75

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