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Дубль Цыганкова и хет-трик Довбика. Жирона — Гранада 7:0. Видео голов и обзор матча

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Украинцы завершают выдающийся сезон на мажорной ноте

Дубль Цыганкова и хет-трик Довбика. Жирона — Гранада 7:0. Видео голов и обзор матча

Фото: instagram.com/gironafc

UA-Футбол
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"Жирона" в последнем туре Ла Лиги-2023/24 поиздевалась над аутсайдером "Гранадой". Никакой пощады — атаки накатывались на ворота гостей до последней секунды.

Цель каталонцев понятна — приз лучшему бомбардиру сезона для Артема Довбика. Перед этой игрой у него был 21 гол, теперь — 24, и он на 1 мяч опережает Александра Серлота из "Вильярреала". Шансы есть! Тем временем Виктор Цыганков на призы не претендует, но тоже был силен — 2+1.

38-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Гранада" - 7:0

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (с пенальти), 75, 90 (с пенальти), Стуани, 78

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Гранада Жирона
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