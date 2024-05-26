Провели Крооса на пенсию. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Видео главных моментов матча

Чемпион Испании-2024 в последнем туре больше сосредоточился на красивых проводах Тони Крооса, завершающего карьеру летом, нежели на футболе.

По итогу именно "Бетис" имел гораздо больше реальных шансов забить, но их пресекли Тибо Куртуа и ВАР, фиксировавший крохотные офсайды. Так-то Мадрид был очень близок к третьему поражению в сезоне.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 0:0