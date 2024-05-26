Провели Крооса на пенсию. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Видео главных моментов матча
Ближе к победе были гости
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Чемпион Испании-2024 в последнем туре больше сосредоточился на красивых проводах Тони Крооса, завершающего карьеру летом, нежели на футболе.
По итогу именно "Бетис" имел гораздо больше реальных шансов забить, но их пресекли Тибо Куртуа и ВАР, фиксировавший крохотные офсайды. Так-то Мадрид был очень близок к третьему поражению в сезоне.
38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Бетис" - 0:0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24
- Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
- По просьбе Анчелотти. Реал объявит о новом контракте с Луниным после финала ЛЧ
- Дубль Цыганкова и хет-трик Довбика. Жирона — Гранада 7:0. Видео голов и обзор матча
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн