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Провели Крооса на пенсию. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Видео главных моментов матча

Видео

Ближе к победе были гости

Провели Крооса на пенсию. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Испании-2024 в последнем туре больше сосредоточился на красивых проводах Тони Крооса, завершающего карьеру летом, нежели на футболе.

По итогу именно "Бетис" имел гораздо больше реальных шансов забить, но их пресекли Тибо Куртуа и ВАР, фиксировавший крохотные офсайды. Так-то Мадрид был очень близок к третьему поражению в сезоне.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 0:0

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