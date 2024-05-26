Последний трофей Мбаппе в Париже. Лион — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" в финале Кубка Франции минимально одолел "Лион". Парижане комфортно выиграли первый тайм, и этого хватило для итогового успеха.

Этот матч стал последним за "ПСЖ" для Килиана Мбаппе, он покидает клуб как свободный агент. Всего в футболке Парижа нападающий выиграл 15 трофеев за 7 лет.

Финал Кубка Франции. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лион" - "ПСЖ" - 1:2

Голы: О'Брайен, 55 — Дембеле, 22, Фабиан Руис, 34