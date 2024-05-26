Последний трофей Мбаппе в Париже. Лион — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча
Есть золотой дубль!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
"ПСЖ" в финале Кубка Франции минимально одолел "Лион". Парижане комфортно выиграли первый тайм, и этого хватило для итогового успеха.
Этот матч стал последним за "ПСЖ" для Килиана Мбаппе, он покидает клуб как свободный агент. Всего в футболке Парижа нападающий выиграл 15 трофеев за 7 лет.
Финал Кубка Франции. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лион" - "ПСЖ" - 1:2
Голы: О'Брайен, 55 — Дембеле, 22, Фабиан Руис, 34
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