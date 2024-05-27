На потеху болельщикам. Верона — Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Чемпион Италии "Интер" уже без турнирной мотивации не думал про защиту и лишь развлек болельщиков на поле "Вероны".

В сумме команды аж 19 раз попали в створ ворот друг друга, так что публике было на что посмотреть. Итог? Справедливая ничья, хотя Марко Арнаутович очень старался ее избежать.

38-й тур Серии А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Верона" - "Интер" - 2:2

Голы: Нослин, 16, Суслов, 37 — Арнаутович, 10, 45+1