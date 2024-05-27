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Хави напоследок побеждает. Севилья — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

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Примера-2023/24 официально завершена

Хави напоследок побеждает. Севилья — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

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"Барселона" в последнем матче испанского сезона с боем одолела "Севилью". В этом матче было очень много голевых моментов, но у команд хромала реализация.

По итогу решающим стал хлесткий удар издали от Фермина Лопеса, и примечательно, что после него хавбек побежал к своему тренеру. Хави Эрнандес покидает "Барсу", но игроки его точно не забудут.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 — Левандовский, 15, Фермин Лопес, 59

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Барселона Севилья
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