Хави напоследок побеждает. Севилья — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" в последнем матче испанского сезона с боем одолела "Севилью". В этом матче было очень много голевых моментов, но у команд хромала реализация.

По итогу решающим стал хлесткий удар издали от Фермина Лопеса, и примечательно, что после него хавбек побежал к своему тренеру. Хави Эрнандес покидает "Барсу", но игроки его точно не забудут.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 — Левандовский, 15, Фермин Лопес, 59