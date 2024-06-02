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Лига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала

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Лига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MAURICE VAN STEEN

UA-Футбол
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"Реал" в финале Лиги чемпионов долго терпел и страдал в обороне, но во втором тайме, когда соперник подсел, перевернул игру и вырвал победу.

Рещающий мяч на счету Дани Карвахаля, ассист на него сделал Тони Кроос — какие тут могут быть слова? За Мадрид играют легенды. Дортмунду же спасибо за первый тайм и в целом за старание — им точно не должно быть стыдно.

Финал Лиги чемпионов. Лондон. "Уэмбли"

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Карвахаль, 74, Винисиус, 83

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