Лига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала
Трофей в 15-й раз отправляется на "Бернабеу"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MAURICE VAN STEEN
"Реал" в финале Лиги чемпионов долго терпел и страдал в обороне, но во втором тайме, когда соперник подсел, перевернул игру и вырвал победу.
Рещающий мяч на счету Дани Карвахаля, ассист на него сделал Тони Кроос — какие тут могут быть слова? За Мадрид играют легенды. Дортмунду же спасибо за первый тайм и в целом за старание — им точно не должно быть стыдно.
Финал Лиги чемпионов. Лондон. "Уэмбли"
"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Карвахаль, 74, Винисиус, 83
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