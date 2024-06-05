С хет-триком Холанда. Норвегия – Косово 3:0. Видео голов и обзор товарищеского матча
Видеообзор поединка
fotball.no
В среду, 5 мая, состоялся товарищеский матч, в котором в Осло встретились сборные Норвегии и Косово.
Норвежцы разгромили косоваров и феерил сегодня Эрлинг Холанд, который отгрузил в ворота соперников хет-трик. Итоговые 3:0.
Голы: Холанд (15, 70, 75)
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