Вместо защиты — дыра. Польша — Украина 3:1. Видео голов и обзор матча
Провал команды Реброва в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Nurkiewicz
Сборная Украины в Варшаве без шансов уступила Польше. Обе сборные играли неосновными составами, дали игровое время резервистам. У "Кадры" это вышло лучше.
Главной проблемой сине-желтых стала оборона при стандартах; почти каждый угловой поляков заканчивался остротой, а два из них — голами, которые и сделали разницу на табло.
Товарищеский матч. Варшава. "Народовый"
Польша — Украина — 3:1
Голы: Валукевич, 11, Зелинский, 16, Романчук, 30 — Довбик, 42
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