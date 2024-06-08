Вместо защиты — дыра. Польша — Украина 3:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины в Варшаве без шансов уступила Польше. Обе сборные играли неосновными составами, дали игровое время резервистам. У "Кадры" это вышло лучше.

Главной проблемой сине-желтых стала оборона при стандартах; почти каждый угловой поляков заканчивался остротой, а два из них — голами, которые и сделали разницу на табло.

Товарищеский матч. Варшава. "Народовый"

Польша — Украина — 3:1

Голы: Валукевич, 11, Зелинский, 16, Романчук, 30 — Довбик, 42