Неожиданно просто. Испания — Хорватия 3:0. Видео голов и обзор матча
"Шашечные" разочаровали
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
Испания на старте Евро очень комфортно одолела Хорватию, которая, возможно, не заслуживала разгрома, но и конкурентной тоже не была.
Также в историю матч попадет благодаря Ламину Ямалю — в свои 16 лет и 338 дней он стал и самым молодым игроком в истории Евро, и самым юным ассистентом. Его подача на Карвахаля была изумительной.
1-й тур Евро-2024. Берлин. "Олимпиаштадион"
Испания — Хорватия 3:0
Голы: Мората, 29, Фабиан Руис, 32, Карвахаль, 45+2
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