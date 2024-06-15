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Неожиданно просто. Испания — Хорватия 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Шашечные" разочаровали

Неожиданно просто. Испания — Хорватия 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
Новина українською

Испания на старте Евро очень комфортно одолела Хорватию, которая, возможно, не заслуживала разгрома, но и конкурентной тоже не была.

Также в историю матч попадет благодаря Ламину Ямалю — в свои 16 лет и 338 дней он стал и самым молодым игроком в истории Евро, и самым юным ассистентом. Его подача на Карвахаля была изумительной.

1-й тур Евро-2024. Берлин. "Олимпиаштадион"

Испания — Хорватия 3:0

Голы: Мората, 29, Фабиан Руис, 32, Карвахаль, 45+2

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Испания Хорватия
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