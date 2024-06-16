И даже рекорд не помог. Италия — Албания 2:1. Видео голов и обзор матча
Фаворит не без проблем взял свое
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar
Это не была легкая победа для Италии — она пропустила уже на 23-й секунде, это новый рекорд Евро, и потом пару раз страдала от албанских контратак.
Тем не менее, в целом "Скуадра Адзурра" успех заслужила. 17:8 по ударам, 68:32 по владению мячом, 7:1 по количеству обводок — все в пользу фаворита. Ну, и гол Бареллы — чисто наслаждение для эстетов.
1-й тур Евро-2024. Дортмунд. "Вестфаленштадион"
Италия — Албания — 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 — Байрами, 1
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