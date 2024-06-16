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И даже рекорд не помог. Италия — Албания 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Фаворит не без проблем взял свое

И даже рекорд не помог. Италия — Албания 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar

UA-Футбол
Новина українською

Это не была легкая победа для Италии — она пропустила уже на 23-й секунде, это новый рекорд Евро, и потом пару раз страдала от албанских контратак.

Тем не менее, в целом "Скуадра Адзурра" успех заслужила. 17:8 по ударам, 68:32 по владению мячом, 7:1 по количеству обводок — все в пользу фаворита. Ну, и гол Бареллы — чисто наслаждение для эстетов.

1-й тур Евро-2024. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

Италия — Албания — 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 — Байрами, 1

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