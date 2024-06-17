Главная сенсация группы и два отмененных гола Лукаку. Бельгия - Словакия 0:1. Видео гола и обзор матча

17 июня в группе Е на Евро-2024 были сыграны два поединка 1-го тура.

В первом сборная Украины неожиданно проиграла Румынии 0:3, а во втором Словакия сенсационно обыграла Бельгию.

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Словаки забили быстрый гол, после чего весь матч отбивались, и таки отбились и взяли 3 очка.

Бельгия имела моменты, дважды забил Лукаку, но оба его гола были отменены – из за офсайда и фола в атаке.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Бельгия - Словакия 0:1

Гол: Шранц 7