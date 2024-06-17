Главная сенсация группы и два отмененных гола Лукаку. Бельгия - Словакия 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
17 июня в группе Е на Евро-2024 были сыграны два поединка 1-го тура.
В первом сборная Украины неожиданно проиграла Румынии 0:3, а во втором Словакия сенсационно обыграла Бельгию.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Словаки забили быстрый гол, после чего весь матч отбивались, и таки отбились и взяли 3 очка.
Бельгия имела моменты, дважды забил Лукаку, но оба его гола были отменены – из за офсайда и фола в атаке.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Бельгия - Словакия 0:1
Гол: Шранц 7
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Самый быстрый гол в истории Евро. Албания забила в ворота Италии на 22-й секунде матча. ВИДЕО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн