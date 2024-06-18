Отличный матч достойных соперников. Турция – Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча

1-й тур группы `F Евро-2024 стартовал с матча Турция – Грузия.

Грузины бились и играли как могли, но все-таки уступил более мастеровитым соперникам.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Турция – Грузия 3:1

Голы: Мюлдюр (25), Гюлер (65), Артюркоглу (90+7) - Микаутадзе (32)