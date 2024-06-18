  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Отличный матч достойных соперников. Турция – Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Отличный матч достойных соперников. Турция – Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Отличный матч достойных соперников. Турция – Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

1-й тур группы `F Евро-2024 стартовал с матча Турция – Грузия.

Грузины бились и играли как могли, но все-таки уступил более мастеровитым соперникам.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Турция – Грузия 3:1

Голы: Мюлдюр (25), Гюлер (65), Артюркоглу (90+7) - Микаутадзе (32)

По теме
yellow-arrow
Вымученная победа Ле Блё и кровавый Мбаппе. Австрия – Франция 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Главная сенсация группы и два отмененных гола Лукаку. Бельгия - Словакия 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Неубедительная победа. Сербия - Англия 0:1. Обзор матча и видео гола
Грузия Турция
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости