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Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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У "Селессау" есть характер

Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol

UA-Футбол
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Португалия весь матч провисела на воротах Чехии, но пропустила в первой же осмысленной контратаке, после чего героически спасалась.

Легко не было, и один гол на последних минутах ВАР отменил из-за офсайда у Роналду. Тем не менее, "Селессау" все же нашли путь к победе, и решающий гол забил сын тренера "Порту".

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Португалия — Чехия 2:1

Голы: Гранач, 69 (автогол), Консейсау, 90+2 — Провод, 62

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Португалия Чехия
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