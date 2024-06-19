Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча
У "Селессау" есть характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
Португалия весь матч провисела на воротах Чехии, но пропустила в первой же осмысленной контратаке, после чего героически спасалась.
Легко не было, и один гол на последних минутах ВАР отменил из-за офсайда у Роналду. Тем не менее, "Селессау" все же нашли путь к победе, и решающий гол забил сын тренера "Порту".
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1-й тур Евро-2024. Лейпциг. "Лейпциг Стэдиум"
Португалия — Чехия 2:1
Голы: Гранач, 69 (автогол), Консейсау, 90+2 — Провод, 62
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