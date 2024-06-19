Невероятная интрига очередного суперматча Евро. Хорватия – Албания 2:2. Видео голов и обзор поединка

Второй тур на Евро-2024 стартовал матчем группы B, в котором хорваты играли с албанцами.

После поражений в первом туре обе команды играли сегодня от души и выдали суперматч.

Албанцы забили на старте поединка, в концовке хорваты не только отыгрались, но и вышли вперед, но в компенсированное время Албания вырвала ничью.

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Суперматч, в котором есть что посмотреть.

Хорватия – Албания 2:2

Голы: Крамарич 74, Гьязула 76 (авт.) – Лачи 11, Гьязула 90+5