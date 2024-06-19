  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Невероятная интрига очередного суперматча Евро. Хорватия – Албания 2:2. Видео голов и обзор поединка
В тренде

Невероятная интрига очередного суперматча Евро. Хорватия – Албания 2:2. Видео голов и обзор поединка

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Невероятная интрига очередного суперматча Евро. Хорватия – Албания 2:2. Видео голов и обзор поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй тур на Евро-2024 стартовал матчем группы B, в котором хорваты играли с албанцами.

После поражений в первом туре обе команды играли сегодня от души и выдали суперматч.

Албанцы забили на старте поединка, в концовке хорваты не только отыгрались, но и вышли вперед, но в компенсированное время Албания вырвала ничью.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Суперматч, в котором есть что посмотреть.

Хорватия – Албания 2:2

Голы: Крамарич 74, Гьязула 76 (авт.) – Лачи 11, Гьязула 90+5

По теме
yellow-arrow
Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Отличный матч достойных соперников. Турция – Грузия 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Вымученная победа Ле Блё и кровавый Мбаппе. Австрия – Франция 0:1. Видео гола и обзор матча
Албания Хорватия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости