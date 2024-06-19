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Не так просто, как с Шотландией. Германия - Венгрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Не так просто, как с Шотландией. Германия - Венгрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй тур Евро-2024 продолжился матчем в группе А, в котором Германия сыграла с Венгрией.

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Эта игра сложилась для хозяев турнира намного сложнее, чем матч первого тура против Шотландии (5:1). Венгры были агрессивны, временами огрызались и атаковали, причем вполне неплохо.

Впрочем, класс взял свое и Германия победила. 2:0, немцы фактически в 1/8 финала.

Германия - Венгрия 2:0

Голы: Мусиала (22), Гюндоган (67)

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