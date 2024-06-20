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К сожалению, не удержали. Словения - Сербия 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

К сожалению, не удержали. Словения - Сербия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Игровой день четверга, 20 июня, на Евро-2024 стартовал матчем в группе С, в котором встречались Словения и Сербия.

Матч получился довольно эмоциональным. Словенцы открыли счет в середине второго тайма после идеальной контратаки, однако не удержали победу. Сербы отыгрались на последних секундах компенсированного времени после углового.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Словения - Сербия 1:1

Голы: Корничник 69 - Йович 90+6

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Сербия Словения
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