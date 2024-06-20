Критиков Саутгейта прибавилось. Дания — Англия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
Во втором матче второго тура группы С Евро-2024 встречались сборные Англии и Дании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Англичане снова провели аккуратную, и даже скучную игру, чем и воспользовались датчане.
Англия в первом тайме открыла счет, Дания вскоре отыгралась, и все закончилось со счетом 1:1.
Голы: Юльманн (34) — Кейн (18)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- И даже рекорд не помог. Италия - Албания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн