Критиков Саутгейта прибавилось. Дания — Англия 1:1. Видео голов и обзор матча

Во втором матче второго тура группы С Евро-2024 встречались сборные Англии и Дании.

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Англичане снова провели аккуратную, и даже скучную игру, чем и воспользовались датчане.

Англия в первом тайме открыла счет, Дания вскоре отыгралась, и все закончилось со счетом 1:1.

Дания — Англия 1:1

Голы: Юльманн (34) — Кейн (18)