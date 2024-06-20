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Критиков Саутгейта прибавилось. Дания — Англия 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Критиков Саутгейта прибавилось. Дания — Англия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором матче второго тура группы С Евро-2024 встречались сборные Англии и Дании.

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Англичане снова провели аккуратную, и даже скучную игру, чем и воспользовались датчане.

Англия в первом тайме открыла счет, Дания вскоре отыгралась, и все закончилось со счетом 1:1.

Дания — Англия 1:1

Голы: Юльманн (34) — Кейн (18)

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