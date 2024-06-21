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Урок атакующего футбола. Испания — Италия 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Испанцы досрочно выиграли группу

Урок атакующего футбола. Испания — Италия 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt McNulty - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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Сборная Испании очень комфортно обыграла Италию в матче лидеров группы В. Статистика по ударам в створ ворот — 9:1, и вдобавок "Фурия" дважды попала в каркас.

Немного неожиданно, что единственный гол по такой игре забил при этом защитник Риккардо Калафиори в свои ворота, но это ничего не меняет. Максимально логичная победа команды, которая играла лучше.

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Испания — Италия — 1:0

Гол: Калафиори, 55 (автогол)

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Испания Италия
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