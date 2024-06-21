Соседи снова разочаровывают. Польша - Австрия 1:3. Видео голов и обзор матча

Второй тур в группе D Евро-2024 открывался матчем Польша – Австрия.

Австрийцы выглядели предпочтительнее, открыли счет, но на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Впрочем, во втором тайме австрияки все-таки довели свое превосходство, забив еще дважды.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Польша - Австрия 1:3

Голы: Пьонтек 30 - Траунер 9, Баумгартнер 66, Арнаутович 78 (пен.)