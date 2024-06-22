Впервые на Евро без голов. Нидерланды — Франция 0:0. Видео главных моментов матча
Нет Мбаппе — нет победы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hendrik Schmidt/picture alliance
Франция и Нидерланды расписали первую на Евро-2024 сухую ничью.
Моментов больше создали французы, но чересчур мудрили перед воротами. За голландцев же забил Симмонс, но ВАР все отменил. Без Килиана Мбаппе, которому в 1-м туре сломали нос, шоу не получилось.
2-й тур Евро-2024. Лейпциг. "Лейпциг Стэдиум"
Нидерланды — Франция — 0:0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?!
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Словакия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа ЕВРО
- Невероятная интрига очередного суперматча Евро. Хорватия – Албания 2:2. Видео голов и обзор поединка
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн