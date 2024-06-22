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Впервые на Евро без голов. Нидерланды — Франция 0:0. Видео главных моментов матча

Видео

Нет Мбаппе — нет победы

Впервые на Евро без голов. Нидерланды — Франция 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hendrik Schmidt/picture alliance

UA-Футбол
Новина українською

Франция и Нидерланды расписали первую на Евро-2024 сухую ничью.

Моментов больше создали французы, но чересчур мудрили перед воротами. За голландцев же забил Симмонс, но ВАР все отменил. Без Килиана Мбаппе, которому в 1-м туре сломали нос, шоу не получилось.

2-й тур Евро-2024. Лейпциг. "Лейпциг Стэдиум"

Нидерланды — Франция — 0:0

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