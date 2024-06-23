Проклятье Лукаку и капитан Кевин. Бельгия — Румыния 2:0. Видео голов и обзор матча

Бельгия после поражения от Словакии в первом туре взялась за голову и переиграла Румынию. Причем именно переиграла — результат по делу.

Пришлось попотеть, ведь Лукаку уже третий раз на Евро забил с нарушением правил, но Ромелу подстраховал капитан — де Брюйне. Дальше по календарю у Бельгии — Украина, и легко нашим точно не будет.

2-й тур Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"

Бельгия — Румыния — 2:0

Голы: Тилеманс, 2, де Брюйне, 80