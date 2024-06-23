Проклятье Лукаку и капитан Кевин. Бельгия — Румыния 2:0. Видео голов и обзор матча
Сложная победа фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jeroen van den Berg/Soccrates
Бельгия после поражения от Словакии в первом туре взялась за голову и переиграла Румынию. Причем именно переиграла — результат по делу.
Пришлось попотеть, ведь Лукаку уже третий раз на Евро забил с нарушением правил, но Ромелу подстраховал капитан — де Брюйне. Дальше по календарю у Бельгии — Украина, и легко нашим точно не будет.
2-й тур Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"
Бельгия — Румыния — 2:0
Голы: Тилеманс, 2, де Брюйне, 80
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