Реализация — ниже плинтуса. Франция — Польша 1:1. Видео голов и обзор матча

Польша еще после второго тура лишилась шансов на плей-офф, но сегодня защищалась организованно, а, главное, ее вратарь Лукаш Скорупский поймал кураж — и так они остановили Францию.

Все, что команды забили — это по голу с пенальти. С игры же "Ле Бле" имели 4-5 идеальных выходов на ворота, но все запороли.

3-й тур Евро-2024. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

Франция — Польша 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (с пенальти) — Левандовский, 79 (с пенальти)