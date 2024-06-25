Реализация — ниже плинтуса. Франция — Польша 1:1. Видео голов и обзор матча
"Кадра" сделала подножку одному из фаворитов Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Friso Gentsch/picture alliance
Польша еще после второго тура лишилась шансов на плей-офф, но сегодня защищалась организованно, а, главное, ее вратарь Лукаш Скорупский поймал кураж — и так они остановили Францию.
Все, что команды забили — это по голу с пенальти. С игры же "Ле Бле" имели 4-5 идеальных выходов на ворота, но все запороли.
3-й тур Евро-2024. Дортмунд. "Вестфаленштадион"
Франция — Польша 1:1
Голы: Мбаппе, 56 (с пенальти) — Левандовский, 79 (с пенальти)
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