  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Реализация — ниже плинтуса. Франция — Польша 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Реализация — ниже плинтуса. Франция — Польша 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Кадра" сделала подножку одному из фаворитов Евро

Реализация — ниже плинтуса. Франция — Польша 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Friso Gentsch/picture alliance

UA-Футбол
Новина українською

Польша еще после второго тура лишилась шансов на плей-офф, но сегодня защищалась организованно, а, главное, ее вратарь Лукаш Скорупский поймал кураж — и так они остановили Францию.

Все, что команды забили — это по голу с пенальти. С игры же "Ле Бле" имели 4-5 идеальных выходов на ворота, но все запороли.

3-й тур Евро-2024. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

Франция — Польша 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (с пенальти) — Левандовский, 79 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Девять из девяти. Албания – Испания 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Последняя атака изменила все. Хорватия – Италия 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Выстраданная победа, оставляющая надежду. Шотландия – Венгрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Польша Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости