В плей-офф под свист фанатов. Англия — Словения 0:0. Видео главных моментов матча
"Три Льва" — официально самый скучный гранд Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Davy/PA Images
Англия и Словения вышли из группы на чемпионате Европы, расписав скучнейшую нулевую ничью.
Хороший результат для обоих, но вот фанаты Англии неоднократно свистели, и их легко понять. Смотреть за медленными, безыдейными перепасовками "Трех Львов" в центре поля на этом Евро — занятие не для слабонервных.
3-й тур Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"
Англия — Словения — 0:0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Цыганков определился с выбором клуба, в котором продолжит карьеру
- Швейцария забивает Германии через 11 минут после отмененного гола Бундестим. Видео
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн