В плей-офф под свист фанатов. Англия — Словения 0:0. Видео главных моментов матча

Англия и Словения вышли из группы на чемпионате Европы, расписав скучнейшую нулевую ничью.

Хороший результат для обоих, но вот фанаты Англии неоднократно свистели, и их легко понять. Смотреть за медленными, безыдейными перепасовками "Трех Львов" в центре поля на этом Евро — занятие не для слабонервных.

3-й тур Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"

Англия — Словения — 0:0