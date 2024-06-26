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В плей-офф под свист фанатов. Англия — Словения 0:0. Видео главных моментов матча

Видео

"Три Льва" — официально самый скучный гранд Евро-2024

В плей-офф под свист фанатов. Англия — Словения 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Davy/PA Images

UA-Футбол
Новина українською

Англия и Словения вышли из группы на чемпионате Европы, расписав скучнейшую нулевую ничью.

Хороший результат для обоих, но вот фанаты Англии неоднократно свистели, и их легко понять. Смотреть за медленными, безыдейными перепасовками "Трех Львов" в центре поля на этом Евро — занятие не для слабонервных.

3-й тур Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"

Англия — Словения — 0:0

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