Испания подтвердила свое реноме лучшей атаки текущего Евро, уничтожив очень старательную, но недостаточно умелую Грузию.

Кавказцев не спас даже быстрый гол, который Ле Норман забил в свои ворота. Это лишь разозлило испанцев, и они обрушили на ворота Мамардашвили такой шквал атак, что грузины просто посыпались.

1/8 финала Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"

Испания — Грузия — 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (автогол)