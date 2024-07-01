Автогол разгрому не помеха. Испания — Грузия 4:1. Видео голов и обзор матча
"Красная фурия" играет мускулами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto
Испания подтвердила свое реноме лучшей атаки текущего Евро, уничтожив очень старательную, но недостаточно умелую Грузию.
Кавказцев не спас даже быстрый гол, который Ле Норман забил в свои ворота. Это лишь разозлило испанцев, и они обрушили на ворота Мамардашвили такой шквал атак, что грузины просто посыпались.
1/8 финала Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"
Испания — Грузия — 4:1
Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (автогол)
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