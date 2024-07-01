Снова минимально, снова автогол. Франция - Бельгия 1:0. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 1 июля, в первом матче дня 1/8 финала Евро-2024 Франция играла с Бельгией.

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Французы владели инициативой, однако не сказать, что создали много моментов.

Игра продвигалась и когда уже казалось, что овертаймов не избежать, на 86-й минуте французы забили – затяжная атака и на удар вывели Коло Муани, которы пробил классно, да еще и рикошет вмешался – УЕФА записал взятие ворот как автогол Вертонгена.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Франция – Бельгия 1:0

Гол: Вертонген (аг) 85