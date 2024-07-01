Снова минимально, снова автогол. Франция - Бельгия 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 июля, в первом матче дня 1/8 финала Евро-2024 Франция играла с Бельгией.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Французы владели инициативой, однако не сказать, что создали много моментов.
Игра продвигалась и когда уже казалось, что овертаймов не избежать, на 86-й минуте французы забили – затяжная атака и на удар вывели Коло Муани, которы пробил классно, да еще и рикошет вмешался – УЕФА записал взятие ворот как автогол Вертонгена.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Вертонген (аг) 85
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
- Швейцария - Италия 2:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн