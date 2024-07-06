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Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча

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Жоау Феликс подвел своих

Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA

UA-Футбол
Новина українською

Португалия и Франция выдали равный и в целом интересный поединок с многими голевыми шансами, но низкое качество завершающих ударов перевело матч в серию пенальти.

Жоау Феликс — вот кто антигерой; он единственный в ней не забил. Французы же все свои удары реализовали и, таким образом, вышли в полуфинал, не забив ни единого мяча с игры — только автоголы и пенальти. Поразительно.

1/4 финала Евро-2024. Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Португалия — Франция — 0:0 (по пенальти 3:5)

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