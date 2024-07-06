Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча
Жоау Феликс подвел своих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
Португалия и Франция выдали равный и в целом интересный поединок с многими голевыми шансами, но низкое качество завершающих ударов перевело матч в серию пенальти.
Жоау Феликс — вот кто антигерой; он единственный в ней не забил. Французы же все свои удары реализовали и, таким образом, вышли в полуфинал, не забив ни единого мяча с игры — только автоголы и пенальти. Поразительно.
1/4 финала Евро-2024. Гамбург. "Фолькспаркштадион"
Португалия — Франция — 0:0 (по пенальти 3:5)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата Европы
- Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0. Обзор матча и видео серии пенальти
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн